Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Американское антидопинговое агентство (USADA) полностью оправдало бойца американского же смешанного стиля (ММА) Нейта Диаза и он сможет выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 244. Об этом 26 октября сообщает MMAFighting.

Как рассказал представитель UFC, вещество LGD-4033, которое обнаружили в допинг-тестах Диаза, находилось в этом образце в очень малой концентрации, а значит, что попало туда с поливитаминами, которые принимал американец.

При этом его концентрация в крови спортсмена была в 10 тысяч раз меньше, чем составляет терапевтическая доза данного препарата.

После этого в USADA заявили, что Нейт Диаз антидопинговых правил и может принимать участие в турнире.

Отметим, ранее сообщалось, что допинг-тест Диаса показал положительный результат и в итоге боец отказался от участия в турнире UFC 244 до тех пор, пока USADA и UFC не разберутся с данной ситуацией, так как он не принимал никаких запрещённых препаратов.