Лондон, , 12:44 — REGNUM Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал про травмированных игроков команды в преддверии матча десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с командой «Бёрнли», Его слова приводит 26 октября пресс-служба клуба.

По словам Лэмпарда, в матче с «Бёрнли» не сыграют продолжающий восстановление после травмы французский полузащитник Н’Голо Канте, возобновивший тренировки после тяжелой травмы немецкий защитник Антонио Рюдигер, датский форвард Андреас Кристенсен и нападающий Росс Баркли, который, по мнению главного тренера «Челси», выбыл из строя ненадолго.

Отметим, матч десятого тура АПЛ между командами «Челси» и «Бёрнли» состоится 25 октября и начнется в 19:30 мск.