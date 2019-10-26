Торонто, Канада, , 11:25 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в лиге. Имена трёх лучших звёзд дня в НХЛ названы 26 октября на официальном сайте лиги.

Первой звездой дня признали шведского голкипера команды «Баффало Сейбрз» Линуса Улльмарка, сумевшего оформить шат-аут в матче с командой «Детройт Ред Уингз», отразив 41 из 41 броска по его воротам (2:0 в пользу «Баффало»).

Евгений Кузнецов стал второй звездой дня за две его шайбы в игре «Вашингтона» с командой «Ванкувер Кэнакс» (6:5 по буллитам в пользу «Вашингтона»).

Третьей звездой дня стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который сджелал две результативные передачи в матче с «Вегас Голден Найтс» (6:1 победа «Колорадо»).