Коннектикут, , 11:00 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнк Мир одержал верх над своим соотечественником Роем Нельсоном в поединке в тяжелом весе на турнире Bellator 231, проходившем в Коннектикуте.

Данный бой был реваншем после поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 230 в 2011 году, на котором Мир победил решением судей, что повторилось и на этот раз по итогам всех трёх заявленных раундов.

Отметим, это первая победа Фрэнка Мира в последних пяти боях и по её итогам в его активе 19 побед при 13 проигрышах. Для Роя Нельсона это поражение стало четвёртым подряд и восемнадцатым в карьере.