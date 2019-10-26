Сакраменто, США, , 10:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл команду «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадке «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась со счетом 122:111 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард, в активе которого 35 очко в матче. Ещё 22 очка набрал его коллега по клубу центровой Хассан Уайтсайд.

Самым результативным у их оппонентов стал защитник Д'Арон Фокс, который смог набрать 28 очков за игру.

Отметим, это второе подряд поражение «Сакраменто» в двух матчах нового сезона и первая победа «Блэйзерс» в двух матчах.