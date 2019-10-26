Келоуна, , 10:20 — REGNUM Российская фигуристка Александра Трусова заняла третье место после исполнения короткой программы в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate Canada, проходящем в Келоуне.

Третий результат Трусовой составил 74,40 балла.

Лидирует по итогам короткой программы представительница Японии Рика Хара, получившая за свой выступление 81,35 балла. Второе место заняла южнокорейская фигуристка Ю Ён, которая набрала 78,22 балла.

Ещё две российские фигуристки Евгения Медведева (62,89) и Серафима Саханович (62,63), заняли соответственно шестое и седьмое места.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают первое место в соревнованиях спортивных пар после исполнения короткой программы на этапе Гран-при фигуристов Skate Canadа.