Лондон, , 10:30 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Лестер» Джейми Варди вышел в лидеры в списке лучших бомбардиров английской Премьер-лиги (АПЛ), после оформленного им хет-трика в матче десятого тура с командой «Саутгемптон».

По итогам встречи в активе Варди 9 голов после десяти туров АПЛ, что позволяет ему возглавлять рейтинг лучших бомбардиров лиги.

Второе и третьем место делят между собой нападающий Тэмми Абрахам из лондонского «Челси» и аргентинский форвард Серхио Агуэро из «Манчестер Сити», каждый из которых забил по 8 голов с начала нового сезона.

Четвёртый результат у габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из ещё одной лондонской команды — «Арсенал», набравшего 7 голов в десяти турах АПЛ. Пятым идёт ещё один игрок «Манчестер Сити» — хавбек Рахим Стерлинг с 6 мячами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом 9:0 команде «Саутгемптон» в матче десятого тура АПЛ.