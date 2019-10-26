Лос-Анджелес, США, , 10:27 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно обыграл команду «Юта Джаз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете «Стэйплс-центра» в Лос-Анджелес и закончилась со счетом 95:86 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Леброн Джеймс, оформивший в матче дабл-дабл с 32 очками и 10 результативными передачами. Его коллега по клубу нападающий Этони Дэвис набрал 21 очко в матче.

У их оппонентов наиболее результативным оказался защитник Донован Митчелл, который набрал 24 очка за игру.

Отметим, это первая победа «Лейкерс» в двух играх нового сезона и первое поражение «Юты» в двух встречах.