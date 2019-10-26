Коннектикут, , 10:19 — REGNUM Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.

Поединок был остановлен уже в первом раунде, когда рефери ввиду явного превосходства Рид, беспрерывно поражавшей соперницу мощными сериями прямых и боковых ударов руками, присудил дебютировавшей в ММА актрисе кино для взрослых поражение нокаутом.

Отметим, Ребекка Бриггман объявила о своем переходе в ММА еще в сентябре нынешнего года.