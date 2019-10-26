Бостон, США, , 09:38 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» обыграл команду «Торонто Рэпторз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой гостей со счетом 112:106.

При этом самым результативным игроком матча стал камерунский форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, набравший во встрече 33 очка. Ещё 29 очков в матче набрал его одноклубник — защитник Кайл Лоури.

У победителей наиболее результативными оказались нападающие Джеймс Тейтум и Джейлем Браун, оба из которых набрали по 25 очков. Ещё 23 очка смог набрать защитник «Селтикс» Кемба Уокер.

Отметим, это первое поражение действующего чемпиона НБА «Торонто» в двух играх нового сезона и первая победа «Селтикс» в двух матчах.