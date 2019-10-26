Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Бывший канадский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли перешел в пекинскую команду «Куньлунь Ред Стар», играющую в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 26 октября сообщает Р-спорт со ссылкой на источник.

27-летний хоккеист последние два сезона играл в составе «Вашингтона» и стал с клубом обладателем Кубка Стэнли в сезоне 2017/18. Также выступал за клубы «Нью-Джерси Девилз», «Монреаль Канадиенс» и «Анахайм Дакс». Всего он сыграл в НХЛ в 446 матчах и набрал в них 117 (57 шайб +60 результативных передач) очков.

Отметим, в настоящее время пекинская команда «Куньлунь Ред Стар» занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 20 очков в 21 матче.