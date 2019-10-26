Сент-Луис, США, , 09:30 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко пропустит два ближайших матча лиги. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба «Сент-Луиса».

Российский 27-летний хоккеист был травмирован в домашнем матче НХЛ с командой «Лос-Анджлес Кингз» 25 октября, во время борьбы с защитником Шоном Уокером конце первого периода, после которой уже не смог выйти на лёд.

Также сообщается, что игрок пройдет медицинское обследование 28 октября.

Отметим, в новом регулярном сезоне НХЛ Владимир Тарасенко набрал 10 (3 шайбы + 7 результативных передач) очков в десяти матчах.