Ньюарк, США, , 09:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Аризона Койотс» переиграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч Аризоны и Нью-Джерси Nhl.com

Игра проходила на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась в пользу гостей со счетом 5:3.

В составе победителей шайбами отличились Ник Шмальц (20-я минута), Михаэль Грабнер (23-я в большинстве), Оливер Экман-Ларссон (34-я), Баррет Хейтон (42-я) и Клейтон Кэллер (59-я в пустые ворота).

У «Нью-Джерси» голами отличились Сами Ватанен (17-я), Джек Хьюз (19-я в большинстве) и Павел Заха (34-я).

Отметим, это седьмое поражение «Нью-Джерси» в девяти матчах нового сезона НХЛ. Для «Аризоны» это пятая победа в последних шести играх.