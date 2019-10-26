Денвер, США, , 09:26 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» переиграл в овертайме команду «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ира прошла на паркете «Пепси-центра» в Денвере и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 108:107.

Наиболее результативным игроком встречи оказался сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, который оформил во встрече трипл-дабл с 23 очками, 15 подборами и 12 результативными передачами. Ещё 27 очков на счету его одноклубника Джамала Маррея.

У их оппонентов самым результативным стал форвард Келли Убре, набравший 23 очка. Также дабл-дабл в игре записал на свой счет центровой Фрэнк Камински с 19 очками и 11 подборами.

Отметим, это вторая победа «Денвера» в двух играх нового сезона НБА. Для «Финикс» это поражение стало первым в двух матчах.