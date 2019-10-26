Мемфис, США, , 08:43 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» обыграл команду «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проход ла на паркете «ФедЭскФорума» в Мемфисе и закончилась победой гостей со счетом 110:102.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, в активе которого 37 очков, набранных в матче. Ещё 25 очков набрал во встрече его одноклубник защитник Коби Уайт.

У их оппонентов наиболее результативным оказался форвард Джарен Джексон, набравший за игру 23 очка.

Отметим, это первая победа «Буллз» в двух играх нового сезона НБА. Для «Гриззлиз» это второе поражение в двух матчах.