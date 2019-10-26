Парадайс, США, , 07:49 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» нанес поражение с разгромным счетом команде «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась в пользу гостей со счетом 6:1.

Голами в составе победителей отличились Пьер-Эдуар Белльмар (1-я минута), оформивший в матче дубль Назем Кадри (20-я, 31-я в большинстве), Кейл Макар (28-я) и также записавший на свой счет во встрече две шайбы Мэтт Калверт (36-я, 58-я в меньшинстве).

Единственный гол «Вегаса» на счету шведского форварда Вильяма Калссона, отличившегося на 19-й минуте.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров и его российский одноклубник форвард Валерий Ничушкин не отметились в матче никакими результативными действиями.

Отметим, это третья победа «Колорадо» в последних пяти матчах. Для «Вегаса» эьто поражение стало вторым в последних пяти играх.