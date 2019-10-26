Келоуна, , 07:47 — REGNUM Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают первое место в соревнованиях спортивных пар после исполнения короткой программы на этапе Гран-при фигуристов Skate Canada, проходящем в Келоуна (Канада).

За исполнение своей короткой программы российский дуэт получил 76,45 балла.

Второе место у канадского дуэта в составе Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, которые набрали 75,50 балла. Третий результат показал ещё один российский дуэт — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравший 73,57 балла.

Произвольную программу спортивные пары фигуристов покажут в ночь на 27 октября.

Отметим, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский являются бронзовыми медалистами чемпионата Европы и российского первенства в 2019 году. Это их первое выступление на решающем этапе Гран-при на взрослом уровне.