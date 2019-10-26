Оттава, , 07:30 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» переиграл хоккеистов «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра прошла на льду «Скотиабанк-арены» Торонто и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

Счет в матче открыл Кевин нападающий хозяев Кевин Лабанк (11-я минута), однако на этом их хоккейная удача закончилась. Второй период прошел без забитых голов, а третьем гости не только смогли отыграться, но и очень уверенно выйти вперед и победить, забив четыре безответные шайбы.

Отличились Джейк Маззин (40-я), Морган Райлли (55-я), российский форвард «Торонто» Илья Михеев (60-я в пустые ворота) и Остон Мэттьюс (60-я).

Также Михеев отличился одной результативной передачей и теперь в его активе 9 (4 шайбы + 5 результативных передач) очков.