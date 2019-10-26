Нант, Франция, , 07:24 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» обыграл команду «Нант» в матче одиннадцатого тура французской футбольной Лиги 1.

Игра состоялась на поле стадиона «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и закончилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал тунисский форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер, который забил его на 22-й минуте с подачи российского полузащитника Александра Головина.

Отметим, это вторая победа «Монако» подряд и по её итогам клуб с 15 очками поднялся на восьмое место турнирной таблицы Лиги 1. Для «Нанта» это второй проигрыш подряд, в активе команды 19 очков и вторая строчка.