Саутгемптон, Великобритания, , 07:10 — REGNUM Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Игра проходила на поле стадиона «Сент-Мэри» Саутгемптоне и закончилась полным разгромом хозяев со счетом 9:0.

Голами в составе победителей отметились Бенджамин Чилвел (10-я минута), немецкий хавбек Юри Телеманс (17-я), оформивший в матче хет-трик испанский форвард Айосе Перес (19-я, 39-я и 57-я), также записавший на свой счет хет-трик Джейми Варди (45-я, 58-я и 90+4-я) и Джемйс Мэдисон (85-я).

Отметим, по итогам встречи «Лестер» набрал 20 очков и находится на втором месте турнирной таблицы АПЛ. У «Саутгемптона» в активе 8 очков и восемнадцатая позиция.