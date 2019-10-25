Грозный, , 18:28 — REGNUM В Чечне дан старт работе Центра воздушной подготовки Goodsky. Его создали на базе Российского университета спецназа (РУС), сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе главы и правительства республики.

По словам заместителя руководителя РУС Александра Коровина, это крупнейший в мире центр воздушной подготовки. Организаторы проекта планируют сделать Чечню центром парашютного спорта. В новом комплексе для воздушной подготовки имеется дропзона, гостиница и аэродинамический комплекс.

Первые две недели центр будет работать в тестовом режиме. А уже в декабре на базе Goodsky пройдет чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. В нем будут участвовать победители международных соревнований и мастера спорта международного класса.

В качестве гостей, которые представят показательные выступления, приглашены спортсмены из Бельгии, Германии, Катара и Польши.