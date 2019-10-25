Исламабад, , 16:47 — REGNUM 25 октября министр координации провинций и президент Спортивной комиссии Пакистана Фехмида Мирза объявила о крупном нововведении в мире пакистанского спорта.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Фехмида Мирза объявила о создании организации «Пакистанский спорт», которая будет действовать по «британской модели». Новая влиятельная организация займется управлением всеми спортивными федерациями страны и, как ожидается, будет способствовать повышению популярности спорта среди молодежи.

Ранее специальная группа экспертов рекомендовала распустить Спортивную комиссию Пакистана и учредить вместо нее две новые самостоятельные организации. Как отмечает пакистанский телеканал Samaa TV, создание «Пакистанского спорта» — это первая часть данного плана.