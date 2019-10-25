Манчестер, Великобритания, , 15:45 — REGNUM Лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов признан полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Об этом 25 октября сообщается на сайте УЕФА.

В голосовании Стерлинг обошёл форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу и полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейд-Чемберлена.

Напомним, В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Стерлинг оформил хет-трик в матче с «Аталантой». В результате «Манчестер Сити» победил со счётом 5:1.

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