Базель, Швейцария, 25 октября 2019, 14:50 — REGNUM Швейцарский теннисист Стэн Вавринка снялся с турнира в Базеле (Швейцария) из-за травмы. Об этом сообщается на сайте соревнований.
Отмечается, что причиной отказа Вавринки от продолжения борьбы на турнире стала травма спины
«Плохая новость в том, что я вынужден сняться. У меня возникли проблемы со спиной. Я уверен, что не смогу сыграть с Федерером», — сказал Вавринка.
Добавим, что в четвертьфинале турнира он должен был сыграть со своим соотечественником Роджером Федерером. Таким образом, Федерер без борьбы вышел в полуфинал соревнований.
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