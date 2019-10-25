Базель, Швейцария, , 14:50 — REGNUM Швейцарский теннисист Стэн Вавринка снялся с турнира в Базеле (Швейцария) из-за травмы. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Отмечается, что причиной отказа Вавринки от продолжения борьбы на турнире стала травма спины

«Плохая новость в том, что я вынужден сняться. У меня возникли проблемы со спиной. Я уверен, что не смогу сыграть с Федерером», — сказал Вавринка.

Добавим, что в четвертьфинале турнира он должен был сыграть со своим соотечественником Роджером Федерером. Таким образом, Федерер без борьбы вышел в полуфинал соревнований.

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