Москва, , 14:28 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказал недовольство словами ирландца Конора Макгрегора о Хабибе Нурмагомедове и дагестанцах. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«В Москве прошла пресс-конференция одного алкоголика и наркомана, который нелестно высказался об одном братском народе и республике, в которой я провожу очень много времени, живу и тренируюсь», — сказал Минеев.

Он добавил, что тем, кто пытался выказать недовольство, не дали этого сделать, потому что Макгрегора хорошо охраняли.

«Вы знаете, где его найти, если что», — добавил Минеев.

Напомним, 24 октября на пресс-конференции в Москве Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом и позволил себе ряд нелицеприятных высказываний о Дагестане.

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