Великий Новгород, , 13:39 — REGNUM Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола стартовал 25 октября в спорткомплексе Новгородского государственного университета (НовГУ) им. Ярослава Мудрого. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В спортивном состязании принимают участие мужские и женские команды дивизиона «Центр». Вечером в центральном матче сойдутся «Витязи НовГУ» и «Балтийские рыцари» из БФУ (Калининград). Завтра, 26 октября, женская команда НовГУ «Новгородские рыси» встретится с соперницами из Великих Лук — командой ВЛГАФК.

По словам главного тренера баскетбольной команды Новгородского университета Константина Ноздрачёва, настрой у новгородских спортсменов серьёзный.

«К нам приехали сильные мужские команды — из Калининграда и Санкт-Петербурга. Они многократные победители Чемпионатов России среди студенческих команд, но и наши ребята настроены на серьёзную борьбу. У нас команды молодые, но амбициозные», — сказал он.