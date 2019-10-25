Финикс , США, , 13:29 — REGNUM Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» Деандре Эйтон дисквалифицирован на 25 матчей из-за допинга. Об этом 25 октября сообщается на сайте НБА.

Отмечается, что Эйтон сдал допинг-тест, который дал положительный результат на запрещённый диуретик.

По словам баскетболиста, он не знал о том, что в его организм попало что-то запрещённое. Он заявил, что проведёт работу с профсоюзом игроков НБА, чтобы подать апелляцию. Если наказание останется в силе, то Эйтон сможет сыграть за клуб 17 декабря.

Напомним, 21-летний Эйтон был выбран на драфте НБА 2018 года под первым номером. В сезоне 2018/19 он вошёл в тройку претендентов на звание лучшего новичка сезона.

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