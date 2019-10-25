Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз провалил допинг-тест перед боем с Хорхе Масвидалом. Об этом 25 октября он сообщил на своей странице в Twitter.

Диаз сообщил что не прошёл тест на запрещённые вещества и не выйдет на бой с Масвидалом, который состоится в рамках турнира UFC 244.

«Это абсолютная неправда, потому что я принимаю только органическую пищу или натуральные пищевые добавки. Пока UFC, USADA или кто-либо другой не исправит эту ситуацию, я не выйду в октагон», — написал Диаз.

Добавим, что в последнем бою 34-летний Диаз победил Энтони Петтиса единогласным решением судей. Всего в его активе 31 поединок (из них — 21 победа).

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