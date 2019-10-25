Валенсия, Испания, , 12:48 — REGNUM «Валенсия» намерена выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом заявил российский полузащитник испанского клуба Денис Черышев, сообщает «Чемпионат».

"Наша цель — выход в 1/8 финала турнира. Меньшее нас не устроит», — сказал Черышев.

Он добавил, что команда хочет добиться максимума в Лиге чемпионов, а для этого ей нужно улучшать собственную игру.

Напомним, в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» сыграла вничью с «Лиллем» (1:1). Автором гола в составе «Валенсии» стал Денис Черышев.

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