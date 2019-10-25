Эдмонтон, Канада, , 12:20 — REGNUM Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 25 октября сообщается на сайте лиги.

Драйзайтль забросил две шайбы и отдал результативную передачу в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3). Причём второй свой гол он забил в овертайме, принеся своей команде победу.

Второй звездой признан форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн, на счету которого дубль и одна голевая передача в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:2).

Замкнул тройку вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, который сыграл на ноль в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:0), отразив 26 бросков.

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