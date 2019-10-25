Детройт, США, , 11:46 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 117:100.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Атланты» Трей Янг, набравший 38 очков.

В составе «Детройта» наибольшую результативность показал защитник Деррик Роуз, на счету которого 27 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Милуоки» одержал победу над «Хьюстоном» благодаря трипл-даблу Адетокунбо.

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