Хьюстон, США, , 11:42 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 117:111.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 30 очков, 13 подборов и 11 результативных передач.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал защитник Расселл Уэстбрук, сделавший дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Клипперс» одержали победу над «Голден Стэйт» со счетом 141:122.

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