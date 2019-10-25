Окленд, США, , 11:36 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 141:122.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 23 очка.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал защитник Лу Уильямс, на счету которого 22 очка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Орландо» одержал победу над «Кливлендом» со счетом 94:85, благодаря 21 очку центрового Николы Вучевича.

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