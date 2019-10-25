Сеул, , 11:30 — REGNUM Сборная Южной Кореи занимает 39-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей футбольной организации.

Согласно опубликованным данным, показатель Южной Кореи составил 1 466 баллов.

Известно, что в апреле Страна утренней свежести удерживала 37-е место в рейтинге, однако в сентябре опустилась на — 39-е место.

Отметим, что среди стран, входящих в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), Иран расположился на 27-м месте, а Япония — на 28-м месте.

КНДР опустилась на 115-е место, Туркмения — на 133-е место, Шри-Ланка — на 203-е место.

Известно, что в первую пятерку рейтинга вошли Бельгия, Франция, Бразилия, Великобритания и Уругвай.