Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 25 октября сообщается на сайте лиги.

Александр Овечкин Michael Miller

Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по количеству шайб, заброшенных в большинстве в выездных матчах. Таких голов на его счету теперь 125, он превзошёл результат Бретта Халла (124).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин оформил дубль в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Первая шайба в этом матча стала для него 666-й в карьере.

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