Трабзон, Турция, , 10:26 — REGNUM «Краснодар» на выезде одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Краснодара» счёт открыл нападающий Маркус Берг на 49-й минуте матча. А в добавленное ко второму тайму время полузащитник Тонни де Вильена установил окончательный счёт.

На сегодняшний день «Краснодар» занимает третье место в группе С, на счету команды три очка после трёх туров. Впереди идут «Базель» (7 очков) и «Хетафе» (6). У «Трабзонспора» одно набранное очко.

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