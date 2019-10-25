Нью-Йорк, США, , 09:26 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Дерик Брассар, Джош Бейли, Андерс Ли и Скотт Мейфилд. У «Аризоны» отличились Райан Пулок и Конор Гарленд.

Отметим, что российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 21 бросок по своим воротам из 23.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 12 очков после девяти матчей. «Аризона» идёт на 18-м месте с 11 очками после девяти игр.

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