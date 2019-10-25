Сент-Луис, США, , 09:12 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Брэйден Шенн, ещё по шайбе забросили Винс Данн, Алекс Пьетранждело и Роберт Томас. У «Кингз» точными бросками отметились Джефф Картер и Алекс Иафалло.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 13 очков после 10 матчей. «Лос-Анджелес» идёт на 25-м месте с восемью очками после 10 игр.

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