Калгари, Канада, , 09:02 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 6:5.

В составе «Калгари» дубль оформил нападающий Мэттью Ткачук, ещё по шайбе забросили Остин Чарник, Марк Джордано и Сэм Беннетт.

У «Флориды» точными бросками отметились Джонатан Юбердо, Маккензи Уигар, Джош Браун, Евгений Дадонов и Марк Писик.

Результат матча был определён в серии буллитов. Решающий бросок исполнил форвард «Калгари» Шон Монахан.

На сегодняшний день «Калгари» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 13 очков после 12 матчей. «Флорида» идёт на 14-м месте с 12 очками после 10 игр.

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