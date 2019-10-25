Амстердам, , 09:01 — REGNUM После победных матчей против Северной Ирландии (3−1) и Белоруссии (1−2) голландская сборная поднялась на одно место в рейтинге сборных ФИФА. Голландская сборная заняла в рейтинге 12-ю строчку. Это высшая позиция за четыре года.

Последний раз 12-е место голландская сборная занимала в сентябре 2015 г. В августе 2017 г. сборная оказалась на 36-м месте, летом этого года — на 16-м.

Благодаря последним успехам на футбольном поле голландская сборная уже почти может рассчитывать на участие в следующем ЧЕ.

16 ноября состоится матч со сборной Северной Ирландии, а 19 ноября — со сборной Эстонии. Сейчас Голландии занимает первое место в отборочной группе C.