Нью-Йорк, США, , 08:41 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Рейнджерс» одна заброшенная шайба на счету российского форварда Артемия Панарина, дубль оформил Райан Строум, ещё по голу забили Бретт Хауден, Тони Деанджело и Крис Крайдер.

В составе «Баффало» точными бросками отметились защитник Марко Сканделла и нападающий Владимир Соботка.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 26-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды семь очков после восьми матчей. «Баффало» идёт на первом месте с 17 очками после 11 игр.

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