Даллас, США, , 08:27 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Далласа» дубль оформил российский нападающий Денис Гурьянов. У «Анахайма» отличился форвард Макс Комтуа.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 24-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды девять очков после 12 матчей. «Анахайм» идёт на 16-м месте с 12 очками после 11 игр.

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