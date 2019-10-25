Эдмонтон, Канада, , 08:10 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин, забросивший 666-ю и 667-ю шайбы за карьеру в НХЛ. Ещё один гол забил Якуб Врана.

В составе «Эдмонтона» дубль на счету форварда Леона Драйзайтля, ещё по одной шайбе забросили Дарнелл Нурс и Коннор Макдэвид.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 17 очков после 11 матчей. «Вашингтон» идёт на третьем месте с 17 очками после 12 игр.

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