Рим, , 07:18 — REGNUM 24 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 между командами «Рома» и «Боруссия» (Менхенгладбах) был разыгран матч в городе Рим на «Стадио Олимпико». Противостояние завершилось паритетом сторон.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.46 стал защитник сборной Швейцарии Нико Эльведи, совершивший 8 отборов, 1 успешную обводку и выигравший 1 воздушную дуэль. Точность передач футболиста составила 99%.

«Рома», набрав 5 очков, поднялась на первую строчку группы J. «Боруссия» (Менхенгладбах) с 2-мя баллами опустилась на последнюю позицию.

Статистика матча («Рома»/»Боруссия»)

Удары 5/12

Удары в створ ворот 1/3

Соотношение владения мячом 46%/54%

Нарушения правил 20/13

Корнеры 6/4

Оценки WhoScored 6.71/6.46

Составы команд на матч:

«Рома»: Лопес, Смоллинг, Фацио, Манчини, Коларов, Верету, Заниоло, Пасторе, Спинаццола, Клюйверт, Джеко.

Запас: Жезус, Перотти (↑ 62), Флоренци (↑ 84), Антонуччи (↑ 77), Риккарди, Калафиори, Миранте.

Главный менеджер: Паулу Фонсека.

«Боруссия»: Цоммер, Ляйнер, Янчке, Бенсебайни, Эльведи, Крамер, Херрман, Закариа, Нойхаус, Тюрам, Эмболо.

Запас: Штиндль (↑ 77), Бейер, Вендт, Бенеш (↑ 77), Хофманн (↑ 62), Грюн, Носс.

Главный менеджер: Марко Роуз.

Бригада арбитров: Уильям Коллам | Фрэнсис Коннор | Дэвид Макгичи | Дон Робертсон.

Предупреждения: Пасторе — 50, Бенсебайни — 65, Клюйверт — 72, Ляйнер — 81, Антонуччи — 90, Смоллинг — 90.

Забитые мячи: Николо Заниоло (Жордан Верету) 32 — 1:0, Ларс Штиндль (пенальти) 90 — 1:1.