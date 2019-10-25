Рим, 25 октября 2019, 07:18 — REGNUM 24 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 между командами «Рома» и «Боруссия» (Менхенгладбах) был разыгран матч в городе Рим на «Стадио Олимпико». Противостояние завершилось паритетом сторон.
Лучшим игроком матча с оценкой 7.46 стал защитник сборной Швейцарии Нико Эльведи, совершивший 8 отборов, 1 успешную обводку и выигравший 1 воздушную дуэль. Точность передач футболиста составила 99%.
«Рома», набрав 5 очков, поднялась на первую строчку группы J. «Боруссия» (Менхенгладбах) с 2-мя баллами опустилась на последнюю позицию.
Статистика матча («Рома»/»Боруссия»)
Удары 5/12
Удары в створ ворот 1/3
Соотношение владения мячом 46%/54%
Нарушения правил 20/13
Корнеры 6/4
Оценки WhoScored 6.71/6.46
Составы команд на матч:
«Рома»: Лопес, Смоллинг, Фацио, Манчини, Коларов, Верету, Заниоло, Пасторе, Спинаццола, Клюйверт, Джеко.
Запас: Жезус, Перотти (↑ 62), Флоренци (↑ 84), Антонуччи (↑ 77), Риккарди, Калафиори, Миранте.
Главный менеджер: Паулу Фонсека.
«Боруссия»: Цоммер, Ляйнер, Янчке, Бенсебайни, Эльведи, Крамер, Херрман, Закариа, Нойхаус, Тюрам, Эмболо.
Запас: Штиндль (↑ 77), Бейер, Вендт, Бенеш (↑ 77), Хофманн (↑ 62), Грюн, Носс.
Главный менеджер: Марко Роуз.
Бригада арбитров: Уильям Коллам | Фрэнсис Коннор | Дэвид Макгичи | Дон Робертсон.
Предупреждения: Пасторе — 50, Бенсебайни — 65, Клюйверт — 72, Ляйнер — 81, Антонуччи — 90, Смоллинг — 90.
Забитые мячи: Николо Заниоло (Жордан Верету) 32 — 1:0, Ларс Штиндль (пенальти) 90 — 1:1.