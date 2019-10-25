Манчестер, Великобритания, 25 октября 2019, 07:17 — REGNUM 24 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 между командами «Партизан» и «Манчестер Юнайтед» был разыгран матч в городе Белград на «Стадионе Партизана». Игра завершилась минимальной победой «манкунианцев».
MVP противостояния с оценкой 8.21 был признан Фил Джонс, совершивший 5 отборов и выигравший 6 воздушных дуэлей. Точность передач защитника составила 89%.
«Манчестер Юнайтед», одержав вторую победу в турнире, набрал 7 очков и укрепился на первой позиции. «Партизан» с 4-мя баллами опустился на 3-ю строчку.
Статистика матча («Партизан"/» Манчестер Юнайтед»)
Удары 10/4
Удары в створ ворот 2/1
Соотношение владения мячом 45%/55%
Нарушения правил 19/18
Корнеры 9/2
Оценки WhoScored 6.29/6.89
Составы команд на матч:
«Партизан»: Стойкович, Павлович, Остройич, Урошевич, Милетич, Натхо, Тошич, Зделар, Зума, Умар, Асано.
Запас: Вуячич, Павлович (↑ 83), Иванович, Шчекич, Брежанчич, Стеванович (↑ 75), Стеванович.
Главный менеджер: Саво Милошевич.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Магуайр, Рохо, Ван-Биссака, Уильямс, Джонс, Джонс, Мата, Гарнер, Лингард, МакТоминей, Марсьяль.
Запас: Линделеф, Рэшфорд (↑ 60), Грант, Перейра (↑ 81), Фред, Джеймс (↑ 60), Гринвуд.
Главный менеджер: Оле Гуннар Сульшер.
Бригада арбитров: Хавьер Эстрада | Роберто Алонсо | Иньиго Прието | Пабло Гонсалес Фуэртес.
Предупреждения: Джонс — 46, Натхо — 66, Милетич — 67, Зделар — 89.
Забитые мячи: Антони Марсьяль (пенальти) 43 — 0:1.