Манчестер, Великобритания, , 07:17 — REGNUM 24 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 между командами «Партизан» и «Манчестер Юнайтед» был разыгран матч в городе Белград на «Стадионе Партизана». Игра завершилась минимальной победой «манкунианцев».

MVP противостояния с оценкой 8.21 был признан Фил Джонс, совершивший 5 отборов и выигравший 6 воздушных дуэлей. Точность передач защитника составила 89%.

«Манчестер Юнайтед», одержав вторую победу в турнире, набрал 7 очков и укрепился на первой позиции. «Партизан» с 4-мя баллами опустился на 3-ю строчку.

Статистика матча («Партизан"/» Манчестер Юнайтед»)

Удары 10/4

Удары в створ ворот 2/1

Соотношение владения мячом 45%/55%

Нарушения правил 19/18

Корнеры 9/2

Оценки WhoScored 6.29/6.89

Составы команд на матч:

«Партизан»: Стойкович, Павлович, Остройич, Урошевич, Милетич, Натхо, Тошич, Зделар, Зума, Умар, Асано.

Запас: Вуячич, Павлович (↑ 83), Иванович, Шчекич, Брежанчич, Стеванович (↑ 75), Стеванович.

Главный менеджер: Саво Милошевич.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Магуайр, Рохо, Ван-Биссака, Уильямс, Джонс, Джонс, Мата, Гарнер, Лингард, МакТоминей, Марсьяль.

Запас: Линделеф, Рэшфорд (↑ 60), Грант, Перейра (↑ 81), Фред, Джеймс (↑ 60), Гринвуд.

Главный менеджер: Оле Гуннар Сульшер.

Бригада арбитров: Хавьер Эстрада | Роберто Алонсо | Иньиго Прието | Пабло Гонсалес Фуэртес.

Предупреждения: Джонс — 46, Натхо — 66, Милетич — 67, Зделар — 89.

Забитые мячи: Антони Марсьяль (пенальти) 43 — 0:1.