Москва, , 07:16 — REGNUM 24 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 между командами ЦСКА и «Ференцварош» был разыгран матч в городе Москва на стадионе «ВЭБ Арена». Противостояние завершилось сенсационной победой венгерского коллектива.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.20 стал 23-летний украинский оттянутый форвард Александр Зубков, отличившийся голевой передачей, выигравший четыре верховых единоборства и совершивший четыре отбора и четыре успешные обводки. Точность передач футболиста составила 67%. В составе армейцев выделился Вадим Карпов, заработавший оценку 7.31 при восьми совершенных отборах.

ЦСКА потерпел третье подряд поражение и остался на последнем месте группы H. «Ференцварош» набрал четыре очка и укрепился на третьей позиции.

Статистика матча (ЦСКА/ «Ференцварош»)

Удары 11/9

Удары в створ ворот 4/5

Соотношение владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 9/9

Корнеры 7/5

Оценки WhoScored 6.47/6.91

Составы команд на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Фернандес, Ахметов, Влашич, Кучаев, Обляков, Сигурдссон, Чалов.

Запас: Помазун, Сантос (↑ 75), Нишимура, Бистрович (↑ 61), Гогуа, Бийол (↑ 80), Шарлия.

Главный менеджер: Виктор Ганчаренко.

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Сивик, Ботка, Блажич, Игнатенко, Харатин, Сигер, Нгуен, Зубков, Боли.

Запас: Двали (↑ 89), Пришкин, Ксонка, Исаэл (↑ 72), Шкварка, Варга (↑ 84), Гроф.

Главный менеджер: Сергей Ребров.

Предупреждения: Сигер — 74, Бистрович — 78, Магнуссон — 90, Харатин — 90.

Забитые мячи: Роланд Варга (Александр Зубков) 86 — 0:1.