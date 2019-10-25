Лилль, Франция, , 07:15 — REGNUM 23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Лилль» и «Валенсия» был разыгран матч в городе Лилль (Франция) на стадионе «Пьер Моруа». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

MVP матча с оценкой 7.53 был признан французский латераль Бенжамен Андре, совершивший 3 отбора, 1 успешную обводку, нанесший 6 ударов по воротам «летучих мышей» и выигравший 2 воздушные дуэли. Точность передач футболиста составила 88%.

«Лилль», набрав первое очко в групповой стадии Лиги Чемпионов, остался на последнем месте в группе H. «Валенсия», набрав 4 очка, укрепилась на третьей позиции.

Статистика матча («Лилль»/»Валенсия»)

Удары 28/6

Удары в створ ворот 7/3

Соотношение владения мячом 56%/44%

Нарушения правил 23/10

Корнеры 9/4

Оценки WhoScored 6.64/6.71

Составы команд на матч:

«Лилль»: Меньян, Джало, Фонте, Челик, Брадарич, Габриэл, Араухо, Языджи, Андре, Сумаре, Осимхен.

Запас: Жардим, Сумаоро, Шека, Реми (↑ 71), Иконе (↑ 65), Бамба (↑ 87), Пье.

Главный менеджер: Кристоф Гальтье.

«Валенсия»: Силлессен, Коста, Паулиста, Дьякаби, Васс, Кондогбья, Парехо, Черышев, Коклен, Гамейро, Гомес.

Запас: Доменек, Гайа, Солер (↑ 46), Вальехо, Каншэн (↑ 65), Торрес, Гарай (↑ 87).

Главный менеджер: Альберт Селадес.

Бригада арбитров: Дениз Айтекин | Эдуард Байтингер | Рафаэль Фольтин | Свен Яблонски.

Предупреждения: Челик — 21, Араухо — 42, Дьякаби — 82, Джало — 86, Гомес — 90, Габриэл — 90.

Удаления: Дьякаби — 85.

Забитые мячи: Денис Черышев (Кевин Гамейро) 63 — 0:1, Нанитамо Иконе (Бенжамен Андре) 90 — 1:1.