Тегеран, , 20:07 — REGNUM 23 октября Иранский инновационный совет по нанотехнологиям сообщил, что ИРИ будет поставлять в Катар антибактериальные краски на основе графена, которые будут использоваться для оформления различных общественных пространств в период подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA-2022. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Антибактериальные краски на основе графена являются недорогими и долгостойкими, поэтому они — практичный материал для оформления общественных пространств. Иранский инновационный совет по нанотехнологиям сообщил, что Иран уже экспортировал данный вид красок в Катар, зарекомендовав себя как надежного поставщика.

Помимо общественных пространств, краски будут использоваться в больницах и гостиницах. «Из-за того, что в Катар приедет множество людей, мы должны заботится о публичном здравоохранении, и в производстве красок Иран стремится использовать новейшие технологии для этого», — заявил Председатель иранского инновационный совета по нанотехнологиям Реза Амроллахи.