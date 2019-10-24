Тегеран, , 20:28 — REGNUM 23 октября мужская сборная Ирана по волейболу одержала победу 3:1 над сборной Канады (23−25, 25−18, 25−10, 25−14 по партиям) на Всемирных военных играх-2019 в Ухане, Китай. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

В матче особенно отличился Мохаммад Фаллах, забивший 17 мячей за Иран и канадский игрок Джастин Винсент Скапинелло, принесший 14 очков своей команде. Иран находится в группе В с Пакистаном, Нидерландами, Канадой и Южной Кореей.

Всемирные военные игры-2019 открылись 16 октября в китайском городе Ухань. В них принимают участие 9000 спортсменов из более, чем 100 стран мира.