Рига, , 16:24 — REGNUM Национальная сборная Латвии в ежемесячном рейтинге ФИФА потеряла 4 позиции и опустилась на 143-е место. Об этом пишет портал LSM.

Причинами падения рейтинга стали поражения сборной в рамках отборочного тура чемпионата Европу 2020 г. командам Польши со счётом 0:3 и Израиля 1:3.

Следующие матчи с участием латвийской команды, согласно календарю, пройдут в ноябре и станут заключительными в отборочном цикле. На счету сборной Латвии пока нет ни одного завоеванного очка.

16 ноября сборная Латвии в Любляне сыграет со сборной Словении (65-й номер рейтинга ФИФА), а 19-го ноября померятся силой в Риге со сборной Австрии (25-я в рейтинге ФИФА).